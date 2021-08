Um homem de 45 anos suspeito de ter ateado 17 focos de incêndio na freguesia de Seiça, concelho de Ourém, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), anunciou a PJ, esta terça-feira.

Em comunicado, a PJ informa que, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria e em colaboração com a GNR de Ourém, no distrito de Santarém, deteve o suspeito, desempregado, que aguarda julgamento em prisão preventiva.

Segundo a PJ, os focos de incêndio, que ocorreram na sexta-feira e no sábado, “foram prontamente combatidos e extintos pelos Bombeiros Voluntários de Ourém e por populares, evitando que tomassem maiores dimensões, atendendo a que os locais onde foram ateados os incêndios apresentavam condições de fácil e rápida propagação”.

Nos incêndios, foram utilizadas acendalhas, permitindo que os vários ateamentos se verificassem na mesma área e ao mesmo tempo”, acrescenta o comunicado.

Fonte da PJ adiantou à agência Lusa que o suspeito, sem antecedentes policiais ou criminais, terá agido num quadro de alcoolismo.