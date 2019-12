A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira ter detido um instrutor de condução, de 47 anos, pela presumível prática de "múltiplos crimes" de falsificação de documentos, no conselho de Ponte de Sor, distrito de Portalegre.

“O arguido, aproveitando o exercício das suas funções numa escola de condução no concelho de Ponte de Sor, conseguia obter cartas de condução para terceiros, que eram emitidas na Guiné-Bissau e obtidas de modo fraudulento”, explica a PJ.

De acordo com a Judiciária, as cartas de condução eram depois apresentadas no Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), "permitindo aos requerentes a obtenção de título de condução nacional".

Em comunicado, a PJ refere que os crimes terão ocorrido entre os anos de 2016 a 2019.

Como resultado destas condutas, o presumível autor veio a obter lucros na ordem dos milhares de euros”, lê-se no comunicado.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.