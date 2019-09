A Polícia Judiciária (PJ) deteve um adolescente de 17 anos, já com antecedentes criminais, por suspeita da prática de um crime de incêndio florestal em Penalva do Castelo e Mangualde, divulgou esta sexta-feira a fora de segurança.

A Polícia Judiciária, através da diretoria do Centro, com a colaboração do Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de Mangualde, deteve um adolescente, de 17 anos, pela presumível prática de um crime de incêndio florestal, ocorrido no dia 7 do corrente mês”, no distrito de Viseu, refere o comunicado.