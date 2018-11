Um homem de 21 anos foi detido esta terça-feira pela Polícia Judiciária depois de ter agredido várias pessoas num café em Vilar do Pinheiro, Vila do Conde.

Segundo informações divulgadas pela PJ, em comunicado, os factos aconteceram na segunda-feira, tendo o detido pensado erradamente que um irmão estava a ser agredido naquele local.

O homem ter-se-à deslocado ao estabelecimento defesa do familiar e agrediu as vítimas com um taco de hóquei, o qual já foi apreendido.

Um dos ofendidos, um jovem de 18 anos, "foi atingido na zona da cabeça, encontrando-se hospitalizado em estado de coma e em perigo de vida".

O detido, pescador de profissão, vai ser presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.