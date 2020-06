A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, deteve, esta terça-feira, o suspeito do duplo homicídio em Valpaços.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, procedeu à detenção, no final do dia de hoje, de um homem, de 65 anos, pela presumível autoria de dois crimes de homicídio", lê-se no comunicado.