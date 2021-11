A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro cidadãos estrangeiros por suspeitas de tráfico de droga, no âmbito de investigações sobre grupos criminosos que se dedicam à introdução de cocaína em Portugal, por via aérea.

Em comunicado, a PJ informa que foi apreendida uma “elevada quantidade de cocaína, que transportavam desde um país na América do Sul para Lisboa em embalagens dissimuladas junto do corpo ou em cápsulas no interior do próprio organismo.

Segundo a PJ, se esta droga chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição seria suficiente para pelo menos 34.500 doses individuais.

Os detidos, com idades entre os 27 e os 48 anos de idade, já foram presentes a primeiro interrogatório judicial e ficaram em prisão preventiva.