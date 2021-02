O Plano de Recuperação e Resiliência, que está a partir de agora em consulta pública, prevê um investimento de 1,383 mil milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde, com reformas concentradas nos cuidados de saúde primários, na saúde mental e no modelo de governação dos hospitais públicos.

A reforma dos cuidados de saúde primários terá uma fatia de 463 milhões de euros e, entre as medidas propostas, destaca-se a intenção de instalar gabinetes de medicina dentária nos centros de saúde.

O Governo também quer construir 96 novos polos de saúde para substituir edifícios desadequados, assim como alargar os rastreios oncológicos a todos os centros de saúde, nomeadamente do colo do útero e do colon retal.

O plano prevê dotar todos os centros de saúde com equipamentos para resposta qualificada em emergência (suporte básico de vida) e criar equipas de suporte de cuidados paliativos nos Agrupamentos de Centros de Saúde.

Também está previsto "dotar os centros de saúde com viaturas elétricas para apoio à prestação de cuidados no domicílio" e "alargar o número de unidades móveis para cobertura das regiões de baixa densidade", assim como "dotar os centros de saúde com condições técnicas para realização de teleconsultas e telemonitorização de doenças crónicas".

O Governo espera “alargar a Rede Nacional de Cuidados Continuados com 5.500 novas camas de internamento” e “alargar a Rede Nacional de Cuidados Paliativos, com 400 camas de internamento de menor complexidade até 2024”.

O plano também prevê a criação de equipas domiciliarias de cuidados continuados integrados.

Para a reforma da Saúde Mental, está previsto um investimento de 85 milhões de euros.