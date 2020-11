O primeiro grupo a ser vacinado contra a covid-19 deverá ser o das pessoas entre os 50 e os 75 anos com doenças graves, como insuficiência cardíaca, respiratória ou renal, funcionários dos lares e os profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate à pandemia.

De acordo com o Expresso, de fora, para já, ficarão as pessoas com mais de 75 anos, uma vez que não há evidência científica da eficácia das vacinas neste grupo.

No segundo grupo de vacinação estão incluídas as pessoas que têm entre 50 e 75 anos com doenças crónicas, bem como os restantes profissionais de saúde e outras pessoas institucionalizadas.

Tal proposta foi apresentada pela Direção-Geral de Saúde (DGS) na semana passada e gerou indignação.

Jamais deveria ter sido apresentado, ali ou em parte alguma. É chocante que o grupo de risco mais referido surja no último lugar”, afirmou ao Expresso um dos presentes.

A vacina pretende no imediato prevenir as formas graves e a mortalidade por covid e são os mais idosos que mais correm esse risco, pelo que têm de estar entre os primeiros a vacinar”, defendeu um dos especialistas, citado pelo mesmo jornal.

Esta divisão é justificada por questões de logística, mas também porque as vacinas vão chegar em tranches e, portanto, terão de ser definidos grupos prioritários.

Esta é apenas uma versão preliminar, uma vez que a task-force criada pelo Governo para coordenar todo o plano de vacinação contra a covid-19, desde a estratégia de vacinação à operação logística de armazenamento, distribuição e administração das vacinas, tem um mês para definir todo o processo.

Segundo o despacho publicado, nesta quinta-feira, em Diário da República, assinado pelos ministros da Defesa Nacional, Administração Interna e Saúde, esta task-force tem um mandato de seis meses, renovável em função do progresso da operacionalização da vacinação contra a covid-19.

Deve, ainda, definir um plano de comunicação com a população sobre a vacinação contra a covid-19, “tendo em vista a disponibilização de informação, de forma objetiva, clara e transparente sobre o processo”, refere o despacho.