A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) decidiu dar um passo atrás depois da polémica à volta da conferência digital organizada para o Dia da Mulher, com apenas homens a opinar.

Com o título "As Mulheres e o Emprego: um tema do Homem", a conferência prometia discutir, "entre líderes masculinos", as desigualdades de género no emprego. Ou seja, queria discutir-se as dificuldades das mulheres, mas sem os testemunhos na primeira pessoa. Este era o texto promocional antes do passo atrás:

Por ocasião da comemoração do Dia Internacional da Mulher, a CIP - Confederação Empresarial de Portugal realiza, no dia 08 de março às 09h00, uma conferência digital onde o palco será de homens. O objetivo é desmaterializar o Dia da Mulher, celebrá-lo como um legado histórico e não como um dia de luta. Pretendemos discutir, entre líderes masculinos, o que trava a ascensão de mais mulheres a cargos de gestão".

Agora, com o lema "As Mulheres e o Emprego: desta vez um debate com Homens e Mulheres", o "palco" vai ser partilhado por seis homens e cinco mulheres, uma delas, a moderadora.

António Saraiva , Presidente da CIP

, Presidente da CIP Sandra Ribeiro , Presidente da Comissão para a Igualdade de Género

, Presidente da Comissão para a Igualdade de Género Isabel Barros , Presidente da APED e Vice-Presidente da CIP

, Presidente da APED e Vice-Presidente da CIP Isabel Vaz , CEO Luz Saúde

, CEO Luz Saúde Jorge Magalhães Correia , Presidente do Conselho de Administração da Fidelidade

, Presidente do Conselho de Administração da Fidelidade José Luis Arnaut , Presidente do Conselho de Administração da ANA – Aeroportos de Portugal

, Presidente do Conselho de Administração da ANA – Aeroportos de Portugal Paulo Macedo , Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos

, Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos Salvador de Mello , Presidente Executivo do Grupo José de Mello

, Presidente Executivo do Grupo José de Mello Patrícia Valente , DRH Grupo ANF e pioneira Promova

, DRH Grupo ANF e pioneira Promova José Miguel Leonardo, CEO Randstad Portugal

O texto que lança o convite à participação no evento também sofreu algumas alterações. Se antes se queria ouvir "líderes masculinos", agora o objetivo é procurar soluções para que o "talento feminino não seja desperdiçado". Se antes era "um tema do Homem", agora temos a voz de cinco mulheres que assumem cargos de chefia de grandes empresas em Portugal.

Numa nota de agenda, António Saraiva explicou que foram "mal percecionados" e que a CIP é sensível "ao que a sociedade nos transmite".

Quisemos unir, homens e mulheres, em torno de desafios que estão bem identificados e são múltiplos: o acesso ao emprego, as desigualdades salariais, o acesso a cargos de liderança, as dificuldades no equilíbrio entre a vida familiar e o trabalho. Mas se queremos que este seja um tema de todos, então sentemos homens e mulheres à mesma mesa”, lê-se na nota.

Relembrou que o importante é "não nos cingirmos ao debate", mas sim sermos uma "parte ativa da mudança", desenvolvendo "ações tangíveis que contribuam para esta evolução, nas empresas e na sociedade".