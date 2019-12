Um em cada três portugueses tem pelo menos uma doença alérgica e na Europa, as alergias afetam mais de 150 milhões de pessoas. São as mais diversas. alergias ao pólen, pelos de animais, ácaros e alimentos e, ao contrário do que se pensa, não se manifestam apenas na primavera.

As alergias podem ocorrer em qualquer época do ano, depende do estímulo a que se é alérgico. Se formos alérgicos a pólenes, é natural que ocorram mais na primavera e temos vindo a ver que a primavera dura mais tempo em termos de polonização e que há picos de polonização fora da primavera. Mas também há pólenes como o cipreste que poloniza essencialmente no inverno, dezembro, janeiro e fevereiro. Portanto, não é garantido que mesmo os pólenes, que têm épocas determinadas, sejam só na primavera", afirmou o Manuel Branco Ferreira, alergologista e presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, acrescentando que "o verão é quase sempre é uma época um bocadinho melhor porque muitos destes alergénios não se dão bem com o calor e com o tempo mais seco, mas também aí não é garantido".

Segundo o especialista, "quando falamos de ácaros, de pelos de animais, de alergénios que existem dentro das nossas casas, eles existem durante todo o ano".

Os ácaros gostam de calor e humidade. Uma das coisas que podemos fazer nas nossas casas, para além das medidas de higiene normais, é arejar sempre muito bem a casa, evitar roupas com muito pelo, e procurar que não haja condições favoráveis ao seu desenvolvimento".

As alergias e o número de pessoas alérgicas tem vindo a aumentar, muito por causa da alteração do estilo de vida, "com a ocidentalização e com a introdução precoce dos antibióticos neste aspeto por modificarem muito a flora intestinal, tem muito a ver com as alergias".

Prova disso, é o número de casos de alergia alimentar que tem vindo a crescer "com mais persistência".

A alergia alimentar tem vindo a aumentar muito. É claro que a alergia respiratória é muito importante. A rinite (25%), a asma (7% da população), mas a alergia alimentar tem vindo a aumentar - cerca de 5 a 6 por cento da população - e um aspeto interessante: é muito mais nas crianças e tendia a desaparecer nos adultos, atualmente não é assim."

O especialista lembra ainda que as alergias podem ser perigosas quando não controladas e que "há dois grandes tipos de alergia que matam pessoas".