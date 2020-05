Um homem de 44 anos foi detido por ter abusado sexualmente da filha 15 anos. Segundo a Polícia Judiciária, o homem está fortemente indiciado pela prática de crimes de dois crimes de abuso sexual de menores dependentes.

Segundo o comunicado da PJ, a detenção foi feita pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga, fora de flagrante delito.

"A Polícia Judiciária foi alertada, no dia de ontem, para a ocorrência de eventual crime de natureza sexual, iniciando de imediato diligências de investigação, que viriam a culminar na detenção do suspeito. Foram recolhidos fortes indícios que o suspeito terá abusado sexualmente da vítima no interior da habitação onde residiam, sita nesta cidade de Braga", lê-se no comunicado.

O detido vai ser presente à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.