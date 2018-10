Um homem de 36 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Ponta Delgada por ter abusado sexualmente de uma menina de cinco anos.

Em comunicado, a PJ informa que os "abusos ocorreram na ilha do Pico, em casa do suspeito, que se aproveitou do facto de ser o padrasto da vítima e da inerente confiança associada, para a manipular e sujeitar a agressões sexuais".

O detido, com antecedentes criminais, já foi presente a interrogatório judicial.