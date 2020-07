Um homem foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) na sequência de ameaças aos dirigentes de um clube onde o filho menor joga futebol, na Amadora.

O comunicado das autoridades, emitido esta terça-feira, refere que o suspeito, de 43 anos, terá praticado os crimes de coação agravada e detenção de arma proibida.

Os factos terão ocorrido no passado mês de dezembro de 2019, quando o homem entrou nas instalações do clube, "obrigando as vítimas a refugiarem-se numa sala, não o impediu de desferir pontapés e murros na porta da mesma, provocando a quebra do vidro respetivo", segundo a nota da PJ.

A Polícia Judiciária irá prosseguir a investigação, visando apurar a eventual participação do ora detido em outros crimes idênticos", refere o comunicado.

Foi apreendida uma arma de fogo de calibre 6,33 milímetros, que se encontrava transformada, bem como várias munições para a mesma arma.