O cadáver de um homem despido foi encontrado na manhã desta quarta-feira no rio da Costa em Odivelas, entre a Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto.

À Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Lisboa disse que o homem terá de cerca de 50 anos e foi encontrado no rio da Costa perto do IC17-CRIL.

O corpo foi descoberto pelas oito da manhã por uma mulher, que passava com uma criança, apurou a TVI24.

No local estão os bombeiros, que já retiraram o corpo da ribeira, numa zona de muita vegetação e difícil acesso, bem como a PSP e a Polícia Judiciária, que está a investigar por haver suspeita de crime.