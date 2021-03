A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quinta-feira cinco homens por "fortes indícios" da prática do crime de homicídio qualificado, numa operação que contou com a participação da Polícia Nacional de Espanha e da Guarda Nacional Republicana (GNR), anunciou a autoridade.

Os factos criminosos ocorreram no passado dia 1 de novembro de 2020, quando os ora detidos, familiares entre si e atuando concertadamente, atingiram mortalmente, através de disparos de arma de fogo, um outro homem, de 49 anos, com o qual mantinham uma relação conflituosa", revelou em comunicado a PJ, especificando que os factos foram praticados no concelho de Sintra.