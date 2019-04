O corpo de um homem com cerca de 50 anos foi hoje encontrado numa vala, junto ao Estádio do Bonfim, em Setúbal, mas as autoridades policiais excluíram suspeitas de crime, disse à agência Lusa fonte policial.

De acordo com a mesma fonte, as averiguações realizadas no local pela Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal apontam para morte natural.

O corpo foi encontrado cerca das 10:30, numa vala na Estrada da Algodeia, junto ao Estádio do Bonfim.

Segundo a mesma fonte, o corpo vai ser submetido a autópsia para determinar a causa da morte.