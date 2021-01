Um menino de sete anos que desapareceu em Montemor-o-Novo foi encontrada esta quinta-feira em Sete Rios, em Lisboa.

A criança desapareceu após ter sido deixada sozinha no carro pela mãe que foi buscar comida a um restaurante. Quando saiu do estabelecimento, deu conta do desaparecimento do carro e da filha.

A TVI sabe que o menino foi levada por um homem que entrou no carro e guiou-o até Lisboa, deixando a criança perto de um café em Sete Rios.

A criança diz que foi bem tratada pelo homem.

A Polícia Judiciária tenta agora identificar o homem, suspeito do crime de sequestro, através de imagens de vídeovigilância, nomeadamente aquelas captadas em portagens.

Ao que a TVI conseguiu apurar, o tioda criança foi o primeiro a chegar a esquadra e a mãe está a caminho.