Um homem de 29 anos foi detido em Setúbal por suspeitas de tráfico de droga, tendo, alegadamente ligações a outros suspeitos anteriormente detidos em Ponta Delgada, nos Açores, revelou este sábado a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ indica que através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, em articulação com a Unidade de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, no âmbito de uma investigação em curso, localizou e deteve um homem, por "fortes indícios" de prática do crime de tráfico de droga.

A detenção ocorreu na cidade de Setúbal e visou "o fornecedor de nove quilogramas de pólen de haxixe" que foram aprendidos em Ponta Delgada, no final de setembro de 2019 a um grupo de traficantes, composto por dois homens e uma mulher, adianta o comunicado.

Segundo a PJ, o suspeito, desempregado e com antecedentes criminais, foi presente às autoridades judiciárias, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.