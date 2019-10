A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional Contra-Terrorismo, deteve na segunda-feira, em Loures, quatro homens, suspeitos de raptarem, torturarem e violarem uma mulher.

A vítima foi libertada pela PJ na madrugada de segunda-feira, depois de "mantida em cativeiro durante várias horas", onde foi torturada e violada.

O alerta para o rapto foi dado pela Polícia de Segurança Pública nessa mesma madrugada.

A mulher, de 40 anos, foi "raptada na via pública", na localidade de Pinheiro de Loures, na presença do namorado, que foi "violentamente espancado", segundo a Polícia Judiciária, que vai dar mais explicações sobre o caso em conferência de imprensa, nesta tarde.

Dois dos raptores foram detidos em flagrante e os restantes dois no decurso da operação, que contou com o apoio da PSP de Loures. Os suspeitos, com idades entre os 26 e os 48 anos, vão ser presentes a juiz nesta terça-feira, para aplicação das medidas de coação.

"Aos detidos, vieram a ser apreendidos relevantes elementos de prova, designadamente, equipamentos de telecomunicações, vestuário e uma arma", indicou, ainda, a PJ.