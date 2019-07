Um homem, de 49 anos, foi detido pela Polícia Judiciária de Ponta Delgada, nos Açores, por alegadamente ter praticado o crime de violação, na forma agravada, de um rapaz de 12 anos de idade.

Em comunicado, a Polícia Judiciária esclarece que os abusos terão ocorrido na casa dos pais da vítima, em ilha do Grupo Central do Arquipélago dos Açores, com os quais o suspeito teria uma relação de proximidade familiar.

O homem, horticultor, ter-se-á aproveitado "de uma visita nesse contexto, trancou a criança numa das dependências da habitação e, com uso da força, sujeitou-a a agressões sexuais".

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação da Polícia Judiciária, com o apoio do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, que conseguiu identificar o suspeito.

O detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas coativas de apresentações bissemanais e proibição de contatos com menores de 18 anos.