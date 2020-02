A Polícia Judiciária (PJ) deteve um suspeito de “integrar um grupo criminoso que se dedicava ao roubo de viaturas de transporte de valores e de cidadãos estrangeiros, comerciantes”, nos distritos do Porto e de Braga, revelou esta segunda-feira aquela força.

Em comunicado, a PJ conta que os crimes ocorriam quando as vítimas “se deslocavam a agências bancárias para realizar depósitos avultados” e que o inquérito corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Guimarães.

“Esta detenção vem juntar-se a outras quatro do mesmo grupo de autores, verificada no passado dia 24 de janeiro, pelo mesmo tipo de crimes praticados nos distritos do Porto e de Braga, durante os quais conseguiram apropriar-se de cerca de 400.000 euros. Aos quatro detidos foi então aplicada a medida de coação de prisão preventiva”, acrescenta a PJ.

O homem, de 26 anos, “de nacionalidade portuguesa, não tem atividade profissional e reside em Matosinhos”, refere ainda a nota da PJ.

Presente a primeiro interrogatório judicial, um juiz de instrução criminal aplicou ao arguido a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.