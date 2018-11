A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem por indícios da prática dos crimes de violação, homicídio e furto qualificado de uma jovem de 21 anos, no concelho de Loures, no início do mês.

Num comunicado enviado às redações, a PJ refere que os factos ocorreram no dia 08 de novembro e que a jovem se encontrava no interior de um quarto que tinha arrendado numa residência, quando foi surpreendida pelo homem, de 27 anos, que habitava num outro quarto da mesma residência.

“O suspeito forçou a vítima a manter relação sexual de cópula, vindo, na sequência da resistência da mesma, a retirar-lhe a vida, mediante uso de força física”, explica a PJ.

Depois de matar a jovem, o homem apoderou-se de alguns bens que lhe pertenciam, “com o propósito de obter dinheiro com a sua venda”.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.