A Polícia Judiciária deteve esta quinta-feira um homem suspeito de ter abusado sexulmente da enteada durante quatro anos, nos Açores.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, identificou e deteve um indivíduo do sexo masculino, pela presumível prática de diversos crimes de abuso sexual de crianças, vitimando uma menor, sua enteada", lê-se no comunicado.