A Polícia Judiciária (PJ) de Braga deteve um homem de 31 anos pela presumível autoria do furto de oito peças de arte sacra da Igreja de S. Salvador de Bravães, em Ponte da Barca, anunciou aquela força.

Em comunicado, a PJ refere que, na ocasião, foi ainda furtada uma caldeira em latão dourado.

Sublinha que as peças estão avaliadas “em vários milhares de euros”.

O suspeito foi detido ao fim da tarde de quinta-feira, com a colaboração da GNR do Comando Distrital de Viana do Castelo.

Está indiciado por furto qualificado e vai ser apresentado em tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.