A Polícia Judiciária (PJ) deteve três suspeitos de tentativa de homicídio qualificado que alegadamente dispararam contra outras três pessoas na via pública, em Olhão, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, a PJ adianta que existem “fortes indícios” de que os detidos, com idades entre os 29 e 42 anos, terão recorrido, no dia 15 de maio, a uma “caçadeira de canos cerrados e uma pistola” para atentar “contra três indivíduos” com idades entre os 16 e os 25 anos.

Uma das vítimas foi atingida pelas costas, quando fugia do local”, referiu a PJ, frisando que os “relevantes elementos probatórios” recolhidos permitiram que a autoridade judiciária emitisse mandados de detenção fora de flagrante delito para abordar e deter os suspeitos.

Os três homens vão ser presentes a tribunal para serem submetidos a primeiro interrogatório judicial e aplicadas as eventuais medidas de coação.