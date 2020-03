A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a origem de partes de corpos humanos encontradas esta sexta-feira em Tavira e em Sagres, no distrito de Faro, disse à Lusa fonte daquela polícia.

Fonte da PJ confirmou à agência Lusa que foram encontradas partes de um corpo humano junto à Fortaleza de Sagres e outras em Tavira, “decorrendo a investigação para apurar a origem e se pertencem à mesma pessoa”.

Estamos a investigar para tentar perceber o que se passou nas duas situações”, referiu.

Fonte da Guarda Nacional Republicana indicou que para a zona circundante ao Pego do Inferno, em Tavira, foi acionada uma brigada da intervenção daquela força que, com o auxílio de cães pisteiros, tentou localizar, sem sucesso, partes do corpo encontrado no local.