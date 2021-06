A Guarda Nacional Republicana e a Polícia Judiciária estão a investigar o desaparecimento de uma criança de dois anos e meio em Proença-a-Velha.

Imagem da criança desaparecida / Facebook D.R

De acordo com fonte do posto territorial de Idanha-a-Nova, o alerta do desaparecimento foi dado durante a manhã desta quarta-feira pela mãe da criança.

A mesma fonte informou que as buscas decorrem com a ajuda de civis. Segundo alguns populares que solicitam ajuda na procura pela vítima, o nome da criança é Noah e foi vista pela última vez com um cão preto e branco.