A Polícia Judiciária (PJ) divulgou esta quarta-feira que concluiu a investigação de um duplo homicídio seguido de ocultação de cadáveres, em acontecimentos que remontam a julho de 2018 e que ocorreram em Gondomar.

Segundo o comunicado das autoridades, as duas vítimas mortais, cujos corpos não foram encontrados, terão desaparecido entre os dias 1 e 3 de julho.

A PJ refere que, apesar de uma investigação de "elevada complexidade", não foi possível encontrar os cadáveres.

Ambas as vítimas, de 38 e 42 anos, tinham antecedentes criminais e condenações por crimes contra a vida ou tráfico de estupefacientes. As autoridades acreditam que o desaparecimento de um terá levado ao desaparecimento do outro, sendo que terão sido mortos pela mesma pessoa.

Foi também possível estabelecer um nexo causal entre os dois homicídios, havendo a convicção segura de que a segunda vítima foi morta por conhecer as circunstâncias do desaparecimento e morte da primeira", explica a PJ.

A PJ acredita que os crimes terão ocorrido durante uma saída precária do principal suspeito do caso, que já foi constituído arguido. Este homem, que estava a cumprir pena de prisão no Estabelecimento Prisional de Coimbra, terá aproveitado uma saída precária de cinco dias para matar os outros dois homens, que seriam seus conhecidos do ambiente prisional.



Ainda durante esta investigação, o suspeito voltou a ser condenado por tráfico de estupefacientes, num crime cometido a partir da prisão e que terá ligação ao duplo homicídio, com a nova pena a fixar-se em 11 anos de prisão.