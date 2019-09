Um homem ameaçou os seguranças do IKEA Alfragide com uma arma de fogo, na passada terça-feira. O suspeito já tinha sido avistado no interior da loja outras vezes, mas o seu comportamento fez com os vigilantes o abordassem.

O episódio deu-se por volta das 20:45, quando dois seguranças, de 50 e 34 anos, interpelaram o homem, que tinha acabado de passar as linhas de caixa sem fazer qualquer pagamento.

Ao abordarem o indivíduo pediram-lhe que abrisse a mochila. O homem acedeu a abrir a mala, que no interior continha uma arma de fogo, com a qual ameaçou os seguranças, segundo disse a PSP à TVI.

A investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária, que tomou conta do caso devido ao envolvimento de uma arma de fogo. O suspeito procurado será alto e tem uma idade entre os 30 e os 40 anos, segundo a PSP.

Apesar do incidente, não houve quaisquer clientes em perigo.