Um homem de 70 anos foi detido no concelho do Funchal, na Madeira, por suspeita da prática do crime de pornografia de menores agravado, tendo sido apreendidos suportes informáticos com milhares de ficheiros, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a Direção Nacional da PJ adianta que no âmbito da partilha de informação com entidades internacionais ligadas ao combate à pornografia infantil, foram sinalizadas atividades suspeitas de indiciar a prática daqueles crimes em meio digital, relacionadas com um residente na Madeira.

“Desenvolvidas diligências de investigação, nomeadamente a identificação do suspeito, respetiva localização e busca domiciliária, no concelho do Funchal, foram apreendidos diversos suportes informáticos, contendo milhares de ficheiros de imagem e vídeo, relativos a pornografia infantil”, é referido na nota.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para aplicação das medidas de coação.