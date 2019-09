Um homem foi esfaqueado várias vezes após um desentendimento durante o jantar numa casa particular, na quinta-feira, onde estavam mais convidados.

A Polícia Judiciária de Braga deteve, nesta sexta-feira, o suspeito, 54 anos, de um crime de homicídio na forma tentada.

"As diligências realizadas permitiram apurar que o detido, na sequência de um desentendimento ocorrido com a vítima durante um jantar, aguardou a sua saída da residência onde o jantar decorreu e, já na via pública, utilizando uma faca de abertura automática, desferiu vários golpes no homem de 55 anos de idade, nomeadamente nas zonas torácica, abdominal, face e pernas, provocando-lhe várias lesões graves", indica a PJ, em comunicado.

A vítima está internada nos cuidados intensivos do Hospital de Braga, mas livre de perigo.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes, para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.