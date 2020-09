Um homem de 55 anos foi detido em Condeixa-a-Nova e vai aguardar julgamento em prisão preventiva após alegadamente ter tentado matar a ex-mulher e o companheiro, informou esta quinta-feira a Polícia Judiciária.

Uma fonte policial disse à agência Lusa que o presumível agressor e a mulher estavam separados há cerca de quatro anos, tendo o divórcio do casal sido precedido de "alguma conflitualidade".

Em comunicado, a PJ refere que, através da Diretoria do Centro, está a investigar "dois eventuais crimes de homicídio, na forma tentada, e de um crime de detenção de arma proibida”, registados na madrugada de terça-feira, naquele município do distrito de Coimbra.

A fonte da PJ adiantou que os dois crimes de homicídio tentado, com disparos de arma caçadeira, ocorreram perto da casa da mulher, em Furadouro, aldeia que é também sede de freguesia.

Os crimes foram cometidos com utilização de arma de fogo, num quadro de vingança contra a ex-mulher e o atual companheiro desta, por nunca se ter conformado com o termo do relacionamento”, segundo a nota.