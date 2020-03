Os três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) suspeitos de terem assassinado um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa vão aguardar julgamento em prisão domiciliária, foi decidido esta segunda-feira.

O caso, que foi revelado pela TVI no Jornal das 8, já levou às demissões do diretor e do subdiretor dos serviços do SEF em Lisboa.

Ao que a TVI apurou, a autópsia revelou marcas de uma bota de um dos agressores no corpo da vítima, que estaria presa nos tornozelos com fita isoladora e algemada com as mãos atrás das costas.

A vítima, que teria 40 anos, terá sido assassinada entre os dias 11 e de 12 de março.