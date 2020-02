Um jovem de 17 anos foi detido pela Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, por ser suspeito de ter cometido vários crimes de violação, abuso sexual e ofensa à integridade física qualificada visando menores institucionalizados.

Em comunicado, a PJ avança que o suspeito é suspeito da "autoria de dois crimes de violação, cinco de abuso sexual de crianças e um de ofensas à integridade física qualificada, ocorridos em diversas ocasiões no contexto do organismo onde se encontravam institucionalizados, na área do Grande Porto".

"O arguido, também institucionalizado na mesma instituição que as vítimas, no período compreendido entre 2018 e 2019, terá molestado sexualmente, pelo menos, três menores do mesmo sexo com idades compreendidas entre os 8 e os 13 anos".

O estudante ficou prisão preventiva.