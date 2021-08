A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta sexta-feira um jovem de 17 anos por tentativa de homicídio de um amigo, em Campo Maior, no distrito de Portalegre.

De acordo com o comunicado, os factos ocorreram na madrugada de quinta-feira, "quando o agressor, munido de uma arma branca, no seguimento de uma discussão com um amigo, golpeou a vítima, na zona do abdómen".

A vítima sofreu ferimentos graves, tendo sido transportada para o hospital. No entanto, não corre, atualmente, perigo de vida.

O agressor, ainda estudante, vai ser presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.