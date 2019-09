Um jovem de 17 anos é um dos dois suspeitos de abuso sexual de dois irmãos de 10 e 7 anos. A Polícia Judiciária de Ponta Delgada, nos Açores, deteve, além deste jovem, um homem de 49 anos.

Os abusos sexuais "ocorreram num período em que o agregado familiar das vítimas estava temporariamente acolhido na residência dos agressores, circunstância que facilitou a prática dos atos sexuais de relevo", explica a PJ, em comunicado divulgado nesta quinta-feira.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicadas as medidas de coação de apresentações periódicas e de proibição de contacto com as vítimas.