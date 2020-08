Um jovem de 22 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) na sequência de dois crimes de homicídio na forma tentada ocorridos em Vieira do Minho, Braga, adiantou aquela autoridade em comunicado enviado esta sexta-feira.

Segundo a nota, o indivíduo, do sexo masculino, está "fortemente indiciado pela prática de crimes de homicídio qualificado na forma tentada".

A detenção foi produzida através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, na sequência de desacatos ocorridos na madrugada desta quinta-feira.

O suspeito terá tentado matar dois homens através de agressões efetuadas com recurso a uma navalha e a uma barra de ferro. Uma das vítimas sofreu vários golpes na cabeça, pescoço e tórax, tendo ficado com ferimentos graves. A outra vítima ficou incosciente após ser agredida com a barra de ferro.

Dado haver perigo para a vida, foram evacuadas para o Hospital de Braga. O autor pôs-se em fuga do local", informa a nota.

O presumível autor dos crimes acabou por ser localizado e detido pela PJ, que apreendeu os meios utilizados nas agressões.

O suspeito vai ser presente às autoridades judiciárias, para que lhe sejam decretadas as medidas de coação.