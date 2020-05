A Polícia Judiciária localizou as duas adolescentes que fugiram de uma instituição em Chaves.

Em comunicado, as autoridades referem que "após a realização de inúmeras diligências de investigação", a PJ procedeu à localização das duas menores de 14 anos "que se encontravam em fuga, desde o passado dia 18 de Maio de 2020, de uma instituição sita na cidade de Chaves, para onde foram reencaminhadas".

Na mesma nota, a PJ informa que "as investigações prosseguem relativamente ao apuro das concretas circunstâncias relativas à fuga perpetrada pelas menores da instituição e do seu eventual envolvimento em outros factos relacionados com criminalidade sexual".

As menores estavam institucionalizadas no Patronato de São José, em Chaves, distrito de Vila Real.