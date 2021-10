A Polícia Judiciária (PJ), em conjunto com a Unidad de Drogas y Crimen Organizado do Cuerpo Nacional de Policia de Espanha, apreendeu mais de cinco toneladas de cocaína num veleiro com cerca de 24 metros de comprimento, no Oceano Atlântico, que servia para o transporte de elevada quantidade de droga.

De acordo com informação avançada pela PJ, trata-se da maior apreensão deste tipo nos últimos 15 anos em Portugal e uma das maiores realizadas na Europa.

Eram transportados um total de 183 fardos de cocaína com um peso bruto total estimado que ascende a cerca de 5,2 toneladas, tratando-se da maior apreensão deste tipo de estupefaciente realizada em Portugal nos últimos 15 anos e uma das maiores realizadas em toda a Europa.", lê-se na nota enviada pela Polícia Judiciária, que dá conta que a droga se destinava a ser distribuída por diversos países europeus, entrando através das costas da Península Ibérica.

Da megaoperação resultaram ainda três detidos. Os três homens, de nacionalidade estrangeira são suspeitos de integrarem que uma poderosa organização criminosa transnacional dedicada ao tráfico de grandes quantidades de cocaína entre a América Latina e a Europa. Os detidos serão agora presentes a tribunal para conhecerem quais as medidas de coação tidas por adequadas.

A PJ informou ainda que a operação contou com o "apoio e participação do Maritime Analysis and Operations Centre – Norcotics (MAOC-N), com sede em Lisboa, da Drug Enforcement Administration (DEA) dos Estados Unidos da América e da National Crime Agency do Reino Unido."