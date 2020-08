A detenção foi feita pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, com a colaboração da GNR local.

Segundo a mesma fonte, para atear o fogo, a mulher terá usado "fósforos comuns sobre um manto de vegetação rasteira", sendo que as chamas "rapidamente se alastraram ao interior de uma habitação devoluta e depois a um armazém de feno, que ficaram destruídos por completo".

Continuar a ler

VÍDEO MAIS VISTO

“Jorge Jesus não quer no Benfica jogadores com quem trabalhou no Sporting”