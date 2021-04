Um notário está entre um grupo de vários detidos esta manhã pela Polícia Judiciária, a maioria empresários, no Algarve, por crimes de burla no registo de propriedades naquela região que foram ocupadas por usocapião, sabe a TVI.

Os empresários identificavam vários imóveis desocupados, à revelia dos proprietários, e em conivência com o notário conseguiam registar as propriedades em seu nome, ao abrigo das regras de usocapião: trata-se de uma forma originária de aquisição do direito de propriedade em função de terem utilizado o imóvel durante um período de tempo sem que os proprietários reclamassem a sua posse.

Depois de registados os imóveis em nome dos suspeitos, estes rapidamente os vendiam com um lucro de 100 por cento.