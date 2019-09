A Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária (PJ) está esta manhã a realizar buscas em vários locais, por causa da polémica compra das 70 mil golas antifumo para as populações, no âmbito da do programa "Aldeia Segura".

Em causa, estão os crimes de participação económica em negócio e desvio de subsídio.

A TVI sabe que as autoridades têm estado a fazer buscas do Ministério da Administração Interna (MAI), na sede da Autoridade Nacional de Emergência da Proteção Civil (ANPC), na empresa Foxtrot, e ao dono da mesma, que forneceu o equipamento ao Estado e ainda a altos decisores políticos que viabilizaram o negócio.

É o caso de Francisco Ferreira, adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil, que se demitiu em julho, depois de ter assumido que foi ele a recomendar a empresa que fez o fornecimento, num negócio superior a 328 mil euros.

Francisco Ferreira é líder do PS de Arouca e o negócio foi adjudicado, em junho de 2018, a Ricardo Fernandes, da Foxtrot, marido da presidente da Junta de Longos, em Guimarães, eleita com o apoio do PS.

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna confirmou a realização de diligências nas instalacões e esclareceu ainda que está a colaborar com as mesmas.

O Ministério da Administração Interna confirma a realização de diligências do Ministério Público e da Polícia Judiciária nas instalações do MAI e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Está a ser prestada toda a colaboração na realização das referidas diligências".

Em causa, nas suspeitas de participação económica em negócio, está o valor alegadamente exagerado que o Estado pagou pelas 70 mil golas de poliéster: 1,80€ por cada uma, quando poderiam ter ficado por cerca de 70 cêntimos.

No que diz respeito ao o crime de desvio de subsídio, prende-se com a forma como o Estado adjudicou um negócio com fundos comunitários, do programa "Aldeia Segura", a uma empresa privada, sem abrir concurso público. Foi feita uma consulta prévia no mercado, mecanismo previsto apenas para situações de urgência, e aí entrou o adjunto do secretário de Estado - sugerindo a empresa ligada ao turismo de natureza, que fora constituída dois meses após a criação do programa da Proteção Civil "Aldeia Segura". Quatro meses depois, a Foxtrot já estava a fechar este negócio com o Estado, com 125 mil euros em golas, para além de outro material de auto-proteção.

Se o desvio de subsídio ficar demonstrado, o Estado terá de devolver as verbas requeridas à União Europeia.

A polémica das golas, recorde-se, nasceu em julho passado, por suspeitas de que eram inflamáveis. Uma teoria que os testes feitos acabaram por desmentir, mas as notícias não se ficaram por aí, e puseram a nu todo o negócio, levando o Ministério Público a abrir um processo que corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

As buscas que estão a ser realizadas esta quarta-feira, na investigação da UNCC da PJ, sobretudo nas grandes Lisboa e Porto, são acompanhadas por vários magistrados.