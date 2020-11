Um jovem hacker português, de 19 anos, que se intitula de Zambrius e em abril passado atacou a EDP e a Altice, estava em prisão domiciliária por crimes no nosso país quando no último dia 15 lançou, a partir de casa, um ataque informático ao Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. Acabou agora novamente detido pela unidade de combate ao cibercrime da Polícia Judiciária, sabe a TVI.

Decorriam eleições municipais naquele país, atacadas pelo pirata informático português que entretanto conversou por e-mail com o jornal Estado de São Paulo. “Fiz tudo sozinho, por telemóvel. Estou sem computador. Se tivesse computador o ataque teria tido um impacto muito maior”, disse Zambrius, suspeito de ligações no Brasil a grupos radicais considerados bolsonaristas. São apelidados de “milícias digitais”, que procuram desacreditar as instituições do Estado. Zambrius, com cúmplices brasileiros, atacou o site do tribunal eleitoral, sem que com isso, no entanto, tivesse conseguido prejudicar o processo eleitoral. Diz ter agido por diversão, pelo desafio.

É líder do grupo CyberTeam, que diz ter acesso a 80 por cento dos sites em Portugal. Já atacou a Presidência da República, a PGR, clubes de futebol e a Associação de Árbitros. Além da Altice e da EDP, crimes que lhe valeram a colocação em prisão domiciliária. Reincidiu agora, voltou a ser detido pela PJ e será presente a tribunal. No Brasil, foram detidos outros três hackers cúmplices de Zambrius.