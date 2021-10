A Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária tem esta manhã em marcha uma megaoperação de combate à fraude com dados bancários, que terá feito milhares de vítimas em Portugal nos últimos anos. A TVI sabe que estão a ser feitas mais de uma dezena e meia de detenções, em cerca de 40 buscas de norte a sul do país.

A operação, no âmbito de um inquérito que corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, empenha cerca de 200 inspetores da PJ, que avançaram às primeiras horas da manhã para as zonas da Maia, de Matosinhos, da Grande Lisboa e também do Algarve, entre outros locais onde vivem os suspeitos dos crimes.

Só no início do ano passado, uma vaga de clonagem de cartões terá afetado cerca de 20 mil pessoas em Portugal.

O esquema passa pela utilização de dispositivos colocados nas caixas multibanco ou nos terminais de pagamento, com as informações dos cartão a serem copiadas.