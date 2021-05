Mais de 200 inspetores da Polícia Judiciária de Lisboa estão a realizar uma megaoperação de combate à criminalidade mais violenta, para deter mais de 20 suspeitos por dezenas de assaltos à mão armada, sabe a TVI.

Em causa, roubos em casas, com os proprietários no interior, em estabelecimentos comerciais e também na via pública. Alguns dos suspeitos respondem ainda por crimes de furto.

A investigação tem largos meses e a PJ tem várias provas recolhidas que levaram o Ministério Público à emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito, como o reconhecimento fotográfico de suspeitos feito por algumas das vítimas, além do resultado de escutas telefónicas e da interseção de outro tipo de comunicações.

Nas dezenas de buscas domiciliárias, em vários pontos da área metropolitana de Lisboa, muitas das quais em bairros considerados problemáticos, os inspetores procuram reforçar provas para casos já conhecidos e obter informação sobre a prática de outros crimes. Procuram apreender armas, dinheiro, droga, objetos roubados, telemóveis e peças de roupa usadas em alguns dos crimes - que tenham sido identificadas pelas vítimas ou testemunhas ou surgido em imagens de videovigilância.