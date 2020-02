Mais de uma dezena de suspeitos de raptos, homicídios tentados e roubos violentos, sobretudo por carjacking, cometidos durante os últimos meses, estiveram esta terça-feira de manhã na mira da Polícia Judiciária, que avançou com uma operação de buscas e detenções no bairro da Cova da Moura, na Amadora, sabe a TVI.

Tratou-se de uma ação conjunta da Unidade Nacional de Contraterrorismo e das secções de homicídios e de combate a roubos da PJ de Lisboa, com mais de 50 inspetores. Chegaram ao bairro às 07:00, fortemente armados, com mandados de detenção e de busca, que visaram suspeitos de vários crimes violentos cometidos na grande Lisboa.

A TVI sabe que em causa estão, por exemplo, raptos e ofensas graves à integridade física em ajustes de contas relacionados com o tráfico de droga, como é o caso, em outubro do ano passado, do ataque a um homem que passou horas de terror em cativeiro, amarrado, amordaçado e sujeito a enorme violência - por tortura e agressões. Mas há também situações que envolvem disparos, com vítimas atingidas a tiro em ajustes de contas ou por motivos passionais e fúteis. Por último, casos de carjacking - roubos à mão armada de carros, com as vítimas, condutores, sujeitas a ameaças de morte.

Os detidos serão presentes amanhã, em função das áreas onde cometeram os crimes, aos tribunais das respetivas comarcas.