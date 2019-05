A Polícia Judiciária tem hoje em marcha uma megaoperação de combate à fraude na obtenção de subsídios: milhões de euros que são requisitados de fundos de apoio da União Europeia, sob o falso pretexto de investimentos com vista à criação de riqueza e geração de emprego em diversas áreas, mas desviados para bens de luxo, como automóveis de gama alta e casas.

O chefe de gabinete do Secretário de Estado da Proteção Civil, Adelino Mendes, é um dos alvos das buscas.

Há vários arguidos constituídos em 26 buscas de norte a sul, empresários suspeitos de crimes de fraude, branqueamento de capitais e falsificação, no âmbito de uma investigação com mais de dois anos, da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, e que já contou com uma outra operação, em maio de 2017, que levou por exemplo à apreensão de um Ferrari e de um McLaren, na zona de Leiria, onde um advogado foi detido.

Foram constituídos pelo menos 19 arguidos,podendo o número ainda aumentar.

Hoje, para já, não há detenções.

A investigação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ durava há mais de dois anos.