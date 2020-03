Seis pessoas foram detidas pela Polícia Judiciária por suspeitas de integrarem uma organização criminosa transnacional dedicada à introdução cocaína no continente europeu via marítima, com recurso a contentores, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

Numa nota enviada às redações, a PJ explica que os detidos, com idades entre os 38 e os 54 anos, são de nacionalidade portuguesa, espanhola, colombiana e dominicana e estão “fortemente indiciados” de integrarem uma organização criminosa que introduzia grandes quantidades de cocaína na Europa por via marítima.

A “Operação Alçapão”, desencadeada nos últimos dias, é da responsabilidade da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e contou com o apoio da Diretoria do Norte, do Departamento de Investigação Criminal de Braga e da Autoridade Tributária e Aduaneira.

O responsável da Polícia Judiciária pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, Artur Vaz, afirmou que a operação permitiu a apreensão de mais de 500 quilos de cocaína dissimulada em contentores e foi concluída após a Autoridade Tributária e Aduaneira ter identificado um contentor com 160 quilos de cocaína no Porto de Setúbal.

Na sequência dessa apreensão, foi desenrolada uma investigação da PJ que permitiu localizar um segundo contentor marítimo proveniente das Caraíbas e que foi transportado para o Norte de Portugal.

“Após a intervenção policial foi possível confirmar que o contentor continha 400 quilos de cocaína”, afirmou Artur Vaz.