Foram detidos dois homens, pai e filho, por suspeitas da prática de crimes de homicídio, um dos quais, consumado e outro, na forma tentada, informa em comunicado a Polícia Judiciária.

A PJ deteve os dois homens, com 52 e 23 anos, por fortes indícios do homicídio de um homem, com 43 anos, na madrugada de dia 29 de agosto em Sobralinho, Vila Franca de Xira.

“Os factos tiveram lugar quando a vítima saía de uma festa e se fazia transportar na sua viatura, tendo sido abordado por um dos detidos que o impediu momentaneamente de circular pela artéria por onde seguia”, esclarece o comunicado, acrescentando que, “na sequência deste incidente, a vítima e um dos detidos envolveram-se em confronto físico, o qual veio a culminar, num primeiro momento, com a ocorrência de uma agressão grave motivada por um golpe de arma branca desferido pelo mais novo dos ora detidos”.

A PJ diz ainda que, depois, “com a vítima já em agonia, no chão, o outro detido, pai do anterior, veio a desencadear o movimento do próprio veículo da vítima, destravando-o numa rua com declive, o que originou o seu atropelamento mortal”.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial para conhecerem as medidas de coação aplicadas.