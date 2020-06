As autoridades apreenderam esta madrugada 1.400 quilogramas de haxixe e detiveram dois homens, na sequência de uma operação que decorreu numa praia de Tavira, disse este sábado o diretor da Polícia Judiciária (PJ) de Faro.

Após uma troca de informação entre a PJ e Unidade de Controlo Costeiro da GNR conseguimos saber que ia haver um desembarque e assim foi”, explicou António Madureira.

Na sequência desta operação, que ocorreu na praia do Barril, no concelho de Tavira, as autoridades apreenderam 43 fardos de haxixe, num total de 1.400 quilogramas, e detiveram dois homens, com idades entre os 30 e os 40 anos.

Trata-se de dois homens que já estavam referenciados e que já tinham sido detidos por este tipo de crimes”, apontou.

Segundo António Madureira, os detidos serão ainda hoje presentes a tribunal para a aplicação das respetivas medidas de coação.